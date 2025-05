​“Real" yeni Kroosunu tapdı - Alonso ulduz futbolçunu istəyir

“Real Madrid” Toni Kroosun boşluğunu doldurmaq üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” “Kristal Pelas”ın futbolçusu Adam Uortonu transfer etmək istəyir. “Daily Mail”ə görə, Uortonun oyun quruculuğu və dərin ötürmə qabiliyyəti onun Toni Kroosla müqayisə edilməsinə səbəb olub. Onun oyunu İngiltərə milli komandasının məşqçisi Tomas Tuxel tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Məlumata görə, “Kristal Pelas” futbolçu üçün 70 milyon avro transfer haqqı tələb edə bilər.

Futbolçunun “Kristal Pelas”la müqaviləsi 2029-cu ildə yekunlaşır. Bildirilir ki, Cud Bellinghem İngiltərə millisindən komanda yoldaşı olan “Liverpul”un futbolçusu Trent Alexander-Arnoldun “Real”a transferində mühüm rol oynayıb. Məlumata görə, Bellinghem bu transferdə də vasitəçilik edə bilər.

