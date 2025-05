İsrailin müdafiə naziri İsrail Katz Tel-Əvivdə azərbaycanlı həmkarı general-polkovnik Zakir Həsənov ilə görüşüb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Times of Israel’ İsrail Müdafiə Qüvvələrinə istinadən məlumat yayıb.

Görüş zamanı Katz iki ölkə arasında dərin strateji müttəfiqliyi yüksək qiymətləndirib, ortaq maraqlar və qarşılıqlı etimadın əhəmiyyətini vurğulayıb.

Tərəflər müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.