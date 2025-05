Bayden xəstəliyi ilə bağlı paylaşım etdi

ABŞ-nin keçmiş Prezidenti Cozef Bayden xərçəng xəstəliyi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, şəxsi sosial media hesabında paylaşım edib.

Keçmiş Prezident, həyat yoldaşı Cill Baydenlə birlikdə bu çətin həyat sınağından keçdiklərini qeyd edərək, insanlara göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib:

“Xərçəng hamımıza təsir edir. Bir çoxlarınız kimi, Cill və mən də öyrəndik ki, biz ən çox sınanmış yerlərdə daha güclüyük. Sevgi və dəstəyinizlə bizi ayaqda saxladığınız üçün təşəkkür edirik”,- o qeyd edib.

Qeyd edək ki, ABŞ-nin keçmiş prezidenti Co Baydenə aqressiv prostat xərçəngi diaqnozu qoyulub.

