Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurasının 20 illiyi (2005-2025) yubiley medalı təsis ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı “Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında” qanuna dəyişiklik təklif olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.