"ABŞ anlayır ki, Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar dalana dirənib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey Di Vens bəyan edib.

Onun sözlərinə görə, əgər Rusiya sülhə maraq göstərməsə, ABŞ bunun "bizim müharibəmiz olmadığını" deməyə məcbur olacaq.

