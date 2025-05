"Santos"un hücumçusu Neymar imicini dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz futbolçu saçına əl gəzdirib. O, Braziliya "Kings League"in finalında yeni görünüşü ilə obyektivlərə tuş gəlib.

