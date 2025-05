Azərbaycan Tibb Universitetinin Təbib qəzetinin məsul katibi, şair, jurnalist Mənsur Ələkbərov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitet məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, o 62 yaşında vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.