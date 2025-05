Naxçıvan şəhərinin bir hissəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, təmir-bərpa işlərinin aparılması ilə əlaqədar Naxçıvan şəhərinin Əliabad qəsəbəsində mayın 20-də saat 14:20-dən saat 16:20-dək qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.

