Fuad Xəlilov “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Aparat rəhbəri təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu təyinatadək Dövlət Məşğulluq Agentliyində sədrin müşaviri vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, bu vəzifəni İntiqam Babayev tuturdu. O, bir müddət əvvəl Mədəniyyət Nazirliyinin İncəsənət və qeyri-maddi mədəni irs şöbəsinə müdir təyin edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.