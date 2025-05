İranın müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri, briqada generalı Əziz Nəsirzadə Ermənistana səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV məlumat yayıb.

Səfər çərçivəsində müzakirə olunacaq məsələlər açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.