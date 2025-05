Xəzər interkonnektorunu tamamlamaq ABŞ və onun müttəfiqlərinin maraqlarına uyğundur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində keçirilən dinləmələr zamanı çıxışında deyib.

