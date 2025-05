Qadın futbolçular arasında Rusiya Superliqasında 10-cu turun rəmzi komandası açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin futbolçusu Nigar Mirzəliyeva da 11-likdə yer alıb.

Müdafiəçinin formasını geyindiyi Sankt-Peterburq "Zenit"i 10-cu turda səfərdə "Zvezda-2005"ə 1:0 hesabı ilə qalib gəlib. Həmyerlimiz bu görüşdə 90 dəqiqə meydanda olub.

Qeyd edək ki, 23 xala malik "Zenit" 3-cü pillədə qərarlaşıb.

