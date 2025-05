ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə heç bir güzəştə getməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio Senatın Respublikaçılar administrasiyasının Ukrayna ilə bağlı siyasətini tənqid etməsinə cavab olaraq bildirib.

Onun sözlərinə görə, Rusiyaya qarşı heç bir sanksiya ləğv edilməyib.

