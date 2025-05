Bakıda Dənizkənarı Bulvarın bəzi hissələrində müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Məhdudiyyətlərin Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq işləri ilə əlaqədar tətbiqi nəzərdə tutulub.

Paytaxt sakinlərindən və qonaqlardan bu müddət ərzində anlayış göstərmələri xahiş olunur.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi 19 - 21 sentyabrda keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.