Ötən il işləyən qadınların sayı artdı

Məşğul qadınların sayı ötən il 1,6 faiz artaraq 48 faiz olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 2024-cü il üzrə məlumatında qeyd edilib.

Sənəd Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

İllik məlumatda bildirilib ki, məşğul əhalinin sayı 2023-cü illə müqayisədə 1,3 faiz artaraq 2024-cü ilin sonuna 5029,8 min nəfər təşkil edib.

2024-cü ilin məlumatına əsasən, məşğul qadınların 15,0 faizi ali, 14,6 faizi orta ixtisas, 3,9 faizi peşə və 65,2 faizi isə orta təhsillidir. Məșğul qadınlar kişilərlə müqayisədə daha çox təhsil (75,7%), əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin göstərilməsi (71,4%), ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmiri (63,9%), kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatına balıqçılıq (54,6%), digər sahələrdə xidmətlərin göstərilməsi (53,6%), istirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində fəaliyyət (53,2%) sahələrində fəaliyyət göstərirlər.

Sənəddə vurğulanıb ki, işsizlərin ümumi sayanın 55,6 faizini qadınlar (157 min nəfər) təşkil edib.

Ümumi respublika üzrə qadınlar arasında işsizlik səviyyəsi 6,1% (kişilər arasında 4.6%) səviyyəsində müşahidə edilib.

Hesabata əsasən, qadınlarla bağlanmış əmək müqavilələrin sayı 826,9 min, o cümlədən dövlət sektorunda 499,9 min (56,3%), qeyri-dövlət sektorunda isə 327,1 min (33,2%) təşkil edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.