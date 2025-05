AFFA Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Zirə" və "Şamaxı"nı cəzalandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.

XXXV turun “Zirə” – “Sabah” oyunu bitdikdən sonra meydana kənar şəxslər daxil olduğuna görə ev sahibi klub 800 manat cərimələnib.

“Şamaxı” – “Araz-Naxçıvan” oyununda isə meydan sahiblərinin 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün 700 manat cərimələnib.

