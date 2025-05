2025-ci ildən məktəb psixoloqlarının maaşları artırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, AzEdu.az-ın rəsmi təhsil dairələrindən əldə etdiyi məlumata görə, 2025-ci ildən etibarən məktəb psixoloqlarının əməkhaqqılarında nəzərəçarpacaq artım müşahidə olunacaq.

Artım növbəti tədris ilindən tətbiq olunacaq. Bu addım ümumi təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən psixoloqların sosial təminatını yaxşılaşdırmağa yönəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.