Türk sinemasının usta aktyoru Ahmet Mekin son günlərdə yaşadığı bir hadisə ilə gündəmə gəlib. 93 yaşlı aktyor gəzdiyi zaman qaçan bir uşaqla toqquşaraq yerə yıxılıb və nəticədə omba sümüyü sınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunub ki, o əməliyyat olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.