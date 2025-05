Mayın 12-si axşam saatlarında Gəncədə, küçədə ağır vəziyyətdə tapılan 18 yaşlı Elgün İbrahimov gecə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Daha sonra isə Elgünün ölümü ilə bağlı müxtəlif fərziyyələr irəli sürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, RTV-nin çəkiliş komandası Elgünün evinə yollanıb. Qohumları onun nümunəvi şagird olmasından, dərslərini əla oxumasından danışıblar.

Həmçinin, Elgünü yaralı vəziyyətdə tapan mühafizəçi də hadisə barədə açıqlama verib.

Ətraflı sujetdə:

