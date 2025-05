Rusiya vətəndaşı Esmira Məlik qızı Rəhmanova Bakıya gələrkən təyyarədə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlının Surqut-Bakı aviareysini həyata keçirən təyyarədə halı pisləşib və dünyasını dəyişib.

Onun uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib.

Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.

