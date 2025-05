Qurban bayramı ilə bağlı fətva verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə QMİ-nin Qazılar Şurasının iclasında bildirib.

QMİ sədri qeyd edib ki, Qurban bayramı iyun ayının 6-da qeyd olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.