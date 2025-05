Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə (QMİ) yeni sədr müavini təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə QMİ-nin sədri, şeyxülislam Allahşükür Paşazadə İdarənin Qazılar Şurasının bugünkü iclasında məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, bu vəzifəyə Ceyhun Rüstəmov təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.