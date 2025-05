Birbank Visa kartları ilə ölkə xarici ödənişlərdə “Bir dünya fürsət” kampaniyası

Birbank Visa taksit və debet kart sahibləri üçün “Bir dünya fürsət” adlı kampaniyaya start verilir. Kampaniya çərçivəsində müştərilər həm xarici onlayn platformalarda, həm də xarici ölkələrdə edilən ödənişlərə görə 10 000 manatadək pul mükafatı qazana bilərlər.

19 may - 30 iyun 2025-ci il tarixlərində keçirilən kampaniya çərçivəsində Birbank Visa kartları ilə xarici saytlarda və tətbiqlərdə ən çox pul xərcləyən ilk 5000 müştəri, eləcə də xaricdə POS-terminal vasitəsilə ən çox pul xərcləyən ilk 500 müştəri kampaniyanın qalibləri sırasına düşəcək. Qeyd edək ki, hər iki istiqamət üzrə (xarici onlayn platformalar və xarici ölkədə ödənişlər) ayrı-ayrılıqda kampaniyanın üçüncüsünü 2000, ikincisini 3000, qalibini isə 10 000 AZN pul mükafatı gözləyir. Digər sıralarda olan minlərlə müştəri isə müxtəlif pul mükafatları qazanacaq.

İştirakçılar xüsusi hazırlanmış səhifəyə daxil olaraq FİN və doğum tarixi məlumatlarını yazmaqla sıralamadakı yerlərini, xərclədikləri məbləği və əməliyyatların sayını izləyə bilərlər. Qeyd edək ki, seçim onlayn və POS ödənişlər üzrə ayrı-ayrılıqda aparılacaq. Kampaniyadakı cari nəticələr və kampaniya haqqında ətraflı məlumat üçün: https://b-b.az/bdfp

Bank 2025-ci ilədək ölkənin birinci bankı Kapital Bank adı altında müştərilərinə xidmət göstərib və Paşa Holding-ə daxildir.

