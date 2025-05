Azərbaycandan Həcc ziyarətinə getmək istəyənlər üçün kvota müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə QMİ-dən məlumat verilib..

Bildirilib ki, bu il Həcc ziyarətinə getmək istəyən azərbaycanlı zəvvarlar üçün 1250 kvota yeri dolub. Heyətlə həmçinin 12 nəfər inzibati heyət və həkim briqadası da nəzərdə tutulub.

