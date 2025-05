Aqil Məmiyev 78-ci Kan Film Festivalında - FOTO

2019-cu ildə Bakıda Aqil Məmiyev tərəfindən təsis edilən “Millionaire Concept” qısa müddətdə qlobal arenada tanınmış, sahibkarlıq, lüks həyat tərzi və innovasiyanı bir araya gətirən nüfuzlu bir platformaya çevrilmişdir. Brend Asiya və Avropada sürətlə genişlənərək müxtəlif ölkələrdə ofis və nümayəndəliklər açmış, beynəlxalq əməkdaşlıqlar və xüsusi vasitəsilə markanı dünya miqyasında tanıtmışdır.

Lüks marketinq dünyada son illərdə sürətlə inkişaf edən bir sektor olaraq turizmin və iqtisadiyyatın çox önəmli istiqamətinə çevrilib. Millionaire Concept brendi öləmizdə yaranan dünyaya açılan markalardan biridir. Azərbaycan ilə yanaşı , 2022-cü ilin fevral ayında İtaliya Ticarət Nazirliyi tərəfindən “Made in Italy” ticarət nişanı alarak rəsmi şəkildə tanınması isə “Millionaire Concept” üçün mühüm mərhələ olmuşdur.

Brendin uğurlarının arxasında dayanan Aqil Məmiyev, öz şəxsi vizyonu ilə “Millionaire Concept”i qlobal biznes və dəb dünyasında möhkəm yerə gətirmişdir. O, beynəlxalq tədbirlərə dəvət olunan azsaylı şəxslərdən biri olmaqla yanaşı, 2025-ci ilin ən prestijli və mədəniyyət baxımından dəyərli tədbirlərindən biri olan 78-ci Kan Film Festivalına həyat yoldaşı Günel Mamiyeva ile birlikdə dəvət almışdır.

Kan Film Festivalı – 1946-cı ildən bəri dünya kinematoqrafiyasının ən nüfuzlu hadisələrindən biri hesab olunur. Burada sənət və kommersiya filmləri nümayiş olunur, qırmızı xalı mərasimləri, gala gecələri və beynəlxalq kino bazarları keçirilir. Dünyanın tanınmış rejissorları, aktyorları, aktrisaları və sənət nümayəndələri bu festivalda iştirak edirlər. Cannes təkcə kino ilə yox, həm də moda və incəsənətin birləşdiyi mədəni mərkəz kimi də məşhurdur.

Aqil Məmiyevin bu festivalda iştirakı onun şəxsi səviyyədə qazandığı hörmətin və “Millionaire Concept” brendinin beynəlxalq nüfuzunun açıq göstəricisidir. Bu hadisə, Azərbaycanın qlobal səviyyədə lüks həyat tərzi, sahibkarlıq və innovasiya sahələrində yüksələn bir güc kimi tanınmasına mühüm töhfə verir.

