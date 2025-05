Əli Əsədov yeni qərar imzaladı

Nazirlər Kabineti “Alkoqollu içkilərin pərakəndə satışına dair minimum qiymətin müəyyən edilməsi Qaydası”nı təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

İqtisadiyyat Nazirliyi bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir.

Qayda “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanuna uyğun hazırlanıb. Alkoqollu içkilər dedikdə pərakəndə satış ticarət obyektlərində satılan bütün araq məhsulları (meyvə araqları istisna olmaqla) nəzərdə tutulur.

