Astara rayonunda bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.a xəbər verir ki, rayonun Alaşa kənd sakini Nəhmətov Nağı Calal oğlu yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsində yıxılaraq ölüb.

