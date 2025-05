Bakıda 17 yaşlı qız itkin düşüb.

Metbuat.a xəbər verir ki, 2008-ci il təvəllüdlü A.Rzayeva mayın 20-si Nizami rayonu E.Süleymanov küçəsində yaşadığı evdən dərsə getmək adı ilə çıxaraq naməlum istiqamətə gedib və bir daha geri qayıtmayıb. Faktla bağlı Nizami RPİ-də araşdırma aparılır.

