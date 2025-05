Azərbaycan Əvəzedicilər Liqasında 2024/2025 mövsümünün qalibi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu - XXXVI turda doğma meydanda "Neftçi-2" komandası ilə bərabərə qalan (2:2) "Sabah-2" çempionluğunu rəsmiləşdirib.

Qeyd edək ki, hər iki kollektivin 69 xalı olsa da, "Sabah-2" cari mövsüm qazandığı qələbələrin sayına görə turnir cədvəlini birinci sırada başa vurub.

