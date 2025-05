Almaniyanın “Bayer Leverkuzen” klubunun futbolçusu Florian Virts “Liverpul”a transfer olmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə futbol insayderləri məlumat yayıb. Bildirilir ki, “Bavariya”nın Florian Virtsin, cari komandasını tərk edəcəyi təqdirdə, “Enfild”də oynayacağını hesab edir.

Qeyd edək ki, “Mançester Siti” və “Real Madrid" klublarının da futbolçunu transfer etmək istədiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi.

