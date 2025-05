Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə mayın 23-də ümumi çəkisi 14,6 kiloqramdan artıq narkotik vasitə, 2412 ədəd metadon həbi və 3000 ədəd çətənə kolu aşkar olunaraq götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

