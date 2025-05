Mingəçevirdə avtomobil piyada qadını vurub.

Metbuat.az Telerqaf-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Aydın Məmmədov küçəsində baş verib.

"VAZ 2106" markalı maşın yolu keçən 1981-ci il təvəllüdlü Abdullayeva Elnarə Seyfəddin qızını vurub.

Yaralı qadın xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

