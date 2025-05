Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin IV kurs tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda ADPU-nun sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

Bildirilib ki, ADPU-nun İncəsənət və fiziki tərbiyə fakültəsinin Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisasının tələbəsi Əmirova Gülnar Sabir qızı avtomobil qəzasında ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.