“Liverpul”un hücumçusu Məhəmməd Salah Premyer Liqada mövsümün ən yaxşı futbolçusu seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 2024/2025 mövsümündə 32 yaşlı futbolçu İngiltərə çempionatının 37 matçında iştirak edib, 28 qol vurub və 18 məhsuldar ötürmə edib.

Salah “Liverpul”la Premyer Liqanın qalibi olub.

