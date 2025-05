Bakı şəhəri, Yasamal rayonunda 19 yaşlı qız hündürlükdən yıxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, hadisə 18:50 radələrində baş verib.

Çağırış ünvanına təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Xəstəyə zəruri tibbi yardım göstərilib, boyun şinası qoyulub. Pasiyent “müştərək travmalar, bel-omba nahiyəsinin travması” diaqnozu ilə tibb müəssisəsinə təxliyə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.