Günəşdə X sinifinə aid güclü alışma qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyası Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiyası Laboratoriyası və Günəş-Yer Fizikası İnstitutu məlumat yayıb.

“Mayın 25-də Bakı vaxtı ilə saat 05:52-də 4098 (S05W22) Günəş ləkələri qrupunda rentgen diapazonunda 17 dəqiqə davam edən X1.1 alışması qeydə alınıb”, - deyə qeyd edilib.

