Dünya bu qadından danışır - Bir gündə 9 uşağı həlak oldu

Qəzza zolağının cənubundakı Xan Yunus şəhərindəki Nasser xəstəxanasında çalışan fələstinli qadın həkim İsrailin hücumu nəticəsində 10 uşağından 9-nu itirib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Qəzza zolağının Səhiyyə Nazirliyinin baş direktoru Munir əl-Burş verdiyi yazılı açıqlamada, Nasser xəstəxanasında işləyən həkim Ala əl-Nəccarın xəstəxanaya getmək üçün evdən çıxdıqdan sonra evinin hədəf alındığını bildirib.

O bildirib ki, uşaqlardan ən böyüyünün 12 yaşı var. Hücumdan yaralı halda çıxan uşağın isə reanimasiyada müalicə altına alındığını bildirib.

Həlak olan uşaqlardan 7-nin cəsədi tapılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.