Almaniyanın "Bayer 04" klubunun baş məşqçisi Xabi Alonso "Real"ın yeni baş məşqçisi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.

Karlo Ançelottini əvəz edən Xabi iyunun 15-dən iyulun 13-dək ABŞ-də baş tutacaq klublararası dünya çempionatında komandaya rəhbərlik edəcək.



Mayın 9-da Leverkuzen təmsilçisi Alonsonun mövsümün sonunda klubdan ayrılacağını açıqlayıb.

