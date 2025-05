XİN Afrikanı təbrik etdi

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi 25 may Afrika Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az, paylaşımda bildirilir:

“Afrika Günü münasibətilə Afrika qitəsinin xalqlarına ürəkdən təbriklərimizi çatdırırıq. Azərbaycan Respublikası Afrika ölkələri ilə əlaqələrini yüksək qiymətləndirir və qarşılıqlı hörmət və ümumi maraqlara əsaslanan siyasi dialoqun, iqtisadi əməkdaşlığın və çoxtərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinə sadiqliyini bir daha təsdiq edir. Biz həm ikitərəfli, həm də beynəlxalq platformalar vasitəsilə davamlı inkişaf, təhsil, enerji və sülh quruculuğu kimi sahələrdə afrikalı tərəfdaşlarımızla əməkdaşlığımızı dərinləşdirməyi səbirsizliklə gözləyirik”, - deyə paylaşımda bildirilib.

