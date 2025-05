İngiltərənin sabiq baş naziri 60 yaşlı Boris Conson 9-cu dəfə ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Consonun hazırkı həyat yoldaşından üç övladı var.

Onun digər əlaqələrindən daha 5 övladı var.

