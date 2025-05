Yeniyetmənin ölümünə nə səbəb olub? - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Zabrat-2 stansiyasında 15 yaşlı yeniyetmə Nemət Hacıyev hərəkətdə olan qatarın qarşısına qəflətən çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bədbəxt hadisədən sonra yeniyetmə həlak olub.

Maşinist tərəfindən təcili tormozlama aparılsa da, məsafə az olduğundan hadisə qaçılmaz olub.

Məlumata görə, sözügedən ərazidəki yolüstü keçidin lifti işləmədiyi üçün vətəndaşlar relslərin üzərindən keçirlər. Hətta onlar “rahatlığ”a görə təhlükəsizlik məqsədilə yerləşdirilən dəmir qoruyuculardan özlərinə yol da açıblar.

Sakinlər deyir ki, ərazidə əvvəllər də belə hadisələr baş verib.

Yeniyetmənin ölümü ilə bağlı səslənən başqa bir iddia isə, hadisə zamanı onun qulaqlıqdan istifadə etməsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.