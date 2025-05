Sabah daha bir itkin-şəhid dəfn olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat verib.

Qeyd edilib ki, itkin-şəhid mülki şəxs Əsəddin Novruzov Curu oğlu Mingəçevir şəhəri Şəhidlər xiyabanında dəfn ediləcək.

