Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə mayın 24-də və 25-də ümumi çəkisi 13,9 kiloqramdan artıq narkotik vasitə, 50 ədəd metadon həbi və 321 ədəd kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş çətənə kolu aşkar olunaraq götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.