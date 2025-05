Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Ermənistan Konstitusiyasını şəxsən dəyişdirməyə hazır olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan özü açıqlama verib.

O qeyd edib ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycanla sülh sazişini təsdiqləməsə, Ermənistanın əsas qanununa şəxsən dəyişikliklər edəcək.

