Türkiyənin sevilən müğənnisi və aktyoru İlhan Şeşen vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunub ki, o 77 yaşında dünyasını dəyişib.

