​Əsgərin ölməsi faktı üzrə cinayət işi başlandı - FOTO

Əsgər Fariz Sadiq oğlu İsayev dünyasını dəyişməsi ilə bağlı yerli mediada məlumatlar yayılıb. Onun antibiotik iynəsi nəticəsində öldüyü bildirilib.

N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu, əsgər Fariz İsayevin ölüm faktı əsasında Sumqayıt hərbi prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları idarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, ölümün səbəbinin müəyyən edilməsi məqsədilə ekspertiza təyin olunub, eləcə də digər prosessual hərəkətlər icra edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Faktla bağlı Sumqayıt hərbi prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaq aparılır.

Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən müvafiq qərarın qəbul edilməsi təmin ediləcəkdir.

Allah hərbçimizə rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.