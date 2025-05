Azərbaycanda 212 nəfər yaşı 100-dən çox olan seçici var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov deyib.

MSK sədri bildirib ki, ən yaşlı qadın seçici Əzizova Tamam 135 yaşındadır: “Kişilərdən isə Hacıyev Fərrux ən yaşlı seçicidir və 105 yaşı var”.

