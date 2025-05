Putin Hakan Fidanla görüşdü

Türkiyənin Xarici işlər naziri Hakan Fidan Rusiyaya səfəri çərçivəsində paytaxt Moskvada Prezident Vladimir Putinlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, danışıqların detalları barədə açıqlama verilməyib. Hakan Fidan həmçinin İstanbulda Ukrayna ilə danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən Vladimir Medinski ilə paytaxt Moskvada görüşüb. Məlumata görə, xarici işlər naziri həmçinin Rusiya-Türkiyə Biznes Assosiasiyasının Direktorlar Şurasının üzvləri və Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbəri Sergey Narışkinlə də görüş keçirəcək.

Bundan əlavə, Hakan Fidanın Rusiyanın rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşü nəzərdə tutulub.

