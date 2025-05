Türkiyə Superliqasının 37-ci turu çərçivəsində "Hatayspor" doğma meydanda "Fənərbaxça"nı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma ev sahiblərinin 4-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Hesabı İstanbul təmsilçisi açsa da, sonradan "Fənərbaxça" 4 qol buraxıb. Birinci hissədə "Fənərbaxça"nın futbolçusu Mert Müldür meydandan qovulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.