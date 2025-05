“Bakı Metropoliteni”nin dövlətə olan borcu açıqlandı

2024-cü il üzrə mülkiyyət növlərinə görə vergi ödəyicilərinin dövlət büdcəsi ilə hesablaşmaları barədə məlumata əsasən, “Bakı Metropoliteni” QSC-nin dövlət büdcəsi qarşısında borcu 19,7 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu göstərici dövlət mülkiyyəti üzrə ümumi 217,2 milyon manatlıq borcun əhəmiyyətli hissəsini təşkil edib.

Qeyd edək ki, dövlət mülkiyyəti üzrə digər qurumların, o cümlədən ARDNŞ və Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki müəssisələrin hər birinin borcu 0,1 milyon manat, “Azərsu” ASC-nin isə 0,2 milyon manat olub. Büdcə təşkilatlarının ümumi borcu isə 14,19 milyon manat səviyyəsində qeydə alınıb.

Ümumilikdə isə 2024-cü il üzrə vergi ödəyicilərinin dövlət büdcəsi ilə hesablaşmaları üzrə borc qalığı 3 milyard 169,3 milyon manat təşkil edib.

